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13:55, 22 апреля 2024Россия

В России назвали причину роста числа разводов

Депутат Госдумы Останина указала на рост числа фиктивных разводов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Рост числа разводов является общемировым негативным трендом, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина. Она также указала на ряд внутренних проблем России, ставших причиной частых распадов семей.

«Романтическая любовь, которая была 30 лет назад, сейчас признана атавизмом, это нестильно. В моде свобода отношений, из-за чего мы получаем девочек с беременностями в 12-13 лет, — сказала политик. — Есть и проблема разрушения поколенческих связей. Культ индивидуума привел к тому, что мнение родителей, бабушек, дедушек становится неважным».

Останина также указала на рост числа фиктивных разводов, когда пары формально расторгают брак для того, чтобы получать выплаты от государства.

«Право на поддержку сейчас имеют только малоимущие семьи, из-за чего резко выросли фиктивные разводы. Чтобы попасть в категорию малоимущих, люди разводятся. Имущество остается на отце, дети — на матери, и она получает пособие на каждого ребенка. Но нельзя поддерживать только тех, кто сверхбеден, поддержка должна быть оказана и тем, кто царапается изо всех сил. Потому что в итоге мы получаем скачок статистики разводов, которая не отражает реального положения дел», — объяснила депутат.

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