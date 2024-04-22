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10:09, 22 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В понедельник и вторник, 22 и 23 апреля, в северо-западных районах Кубани ожидается высокая пожароопасность пятого класса. Сотрудники МЧС призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности.

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«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня, — говорится в сообщении. — Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой».

Ранее стало известно, что летний отдых в гостиницах экономсегмента Сочи окажется дешевле, чем в Турции. При этом глава АТОР Майя Ломидзе заявила, что за премиальные отели популярной курортной страны россияне могут заплатить на 15-20 процентов меньше, чем за аналогичные сочинские.

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