Россиян призвали обратить внимание на одну вещь при покупке квартиры

Адвокат Дементьева: одна категория россиян может пожизненно проживать в квартире

При покупке недвижимости важно обратить внимание, нет ли в квартире граждан с правом пожизненного проживания. Таким советом в разговоре с «Полит74» поделилась адвокат и специалист по жилищным спорам Мария Дементьева.

По ее словам, такого гражданина невозможно лишить такого права даже через суд. Право пожизненного проживания возникает по ряду оснований. Самым распространенным является завещательный отказ. Как объяснила адвокат, завещатель вправе обязать наследника имущества предоставить другому лицу на право пользования наследуемой квартирой либо ее определенной частью на всю жизнь или иной срок.

Другое основание — отказ от участия в приватизации. В этом случае россиянин сохраняет бессрочное право пользования квартиры, даже если он перестал быть членом семьи собственника жилого помещения. При этом, согласно судебной практике, такое право можно прекратить в связи с выездом такого лица в другое место жительства.

Право пожизненного проживания также дается по договору с иждивением. В этом случае получатель ренты передает принадлежащую ему квартиру в собственность плательщика ренты. Тот, в свою очередь, обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина.

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