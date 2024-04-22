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17:41, 22 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин пять раз выстрелил в квартиранта из-за сломанной входной двери

Под Челябинском мужчина расстрелял арендатора из-за сломанной двери в квартире

Фото: Christoffer Chrintz / Shutterstock / Fotodom  

Житель Челябинской области пять раз выстрелил в квартиранта из ружья из-за сломанной входной двери в жилище. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, ранее судимый собственник сдавал квартиру 49-летнему мужчине в поселке Красногорский. Накануне ночью владелец решил проверить состояние жилища и обнаружил на входе сломанную дверь. Мужчина попросил арендатора возместить причиненный ему ущерб, но тот платить отказался.

Тогда собственник вернулся в квартиру с гладкоствольным ружьем и пять раз выстрелил в квартиранта. Стрелка задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Потерпевшего госпитализировали.

Ранее в Бурятии следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Тунка, который открыл огонь по 40-летней жене из-за бытового конфликта.

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      Олеся Мицкевич
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