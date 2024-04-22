Россиянин пять раз выстрелил в квартиранта из-за сломанной входной двери
Житель Челябинской области пять раз выстрелил в квартиранта из ружья из-за сломанной входной двери в жилище. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По данным канала, ранее судимый собственник сдавал квартиру 49-летнему мужчине в поселке Красногорский. Накануне ночью владелец решил проверить состояние жилища и обнаружил на входе сломанную дверь. Мужчина попросил арендатора возместить причиненный ему ущерб, но тот платить отказался.
Тогда собственник вернулся в квартиру с гладкоствольным ружьем и пять раз выстрелил в квартиранта. Стрелка задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Потерпевшего госпитализировали.
Ранее в Бурятии следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Тунка, который открыл огонь по 40-летней жене из-за бытового конфликта.