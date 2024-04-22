Россиянин выстрелил в жену и попытался расправиться с собой

В Бурятии следователи возбудили дело в отношении мужчины, убившего жену

В Бурятии следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Тунка, который открыл огонь по 40-летней жене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статье 105 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится в больнице.

По версии следствия, ночью 21 апреля семейная пара поссорилась из-за бытовых проблем. Во время конфликта мужчина выстрелил в женщину, чем нанес ей несовместимые с жизнью травмы. После подозреваемый попытался расправиться с собой.

Ранее в Тульской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении беженца из Украины, который расправился со знакомой семьей из четырех человек и похитил их деньги.