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08:46, 22 апреля 2024Россия

Россиянина в плавательной шапочке задержали возле Кремля

MK.RU: 38-летнего мужчину в плавательной шапочке задержали возле Кремля

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудники полиции задержали мужчину с признаками душевного расстройства возле Кремля. По сведениям MK.RU, 38-летний россиянин приехал в Александровский сад в плавательной шапочке и носках.

Как выяснило издание, все произошло накануне вечером. Странно одетый мужчина пояснил стражам правопорядка, что собирается возложить цветы. Поскольку у задержанного имелись признаки невменяемости, было решено отправить его в психиатрическую больницу.

До этого сообщалось, что в Иркутске полуголый мужчина прыгал на чужих припаркованных автомобилях во дворе в микрорайоне Березовый и поплатился. Когда горожанин убегал от сотрудников полиции, то сломал ногу.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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