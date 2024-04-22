Россиянина в плавательной шапочке задержали возле Кремля

MK.RU: 38-летнего мужчину в плавательной шапочке задержали возле Кремля

Сотрудники полиции задержали мужчину с признаками душевного расстройства возле Кремля. По сведениям MK.RU, 38-летний россиянин приехал в Александровский сад в плавательной шапочке и носках.

Как выяснило издание, все произошло накануне вечером. Странно одетый мужчина пояснил стражам правопорядка, что собирается возложить цветы. Поскольку у задержанного имелись признаки невменяемости, было решено отправить его в психиатрическую больницу.

До этого сообщалось, что в Иркутске полуголый мужчина прыгал на чужих припаркованных автомобилях во дворе в микрорайоне Березовый и поплатился. Когда горожанин убегал от сотрудников полиции, то сломал ногу.