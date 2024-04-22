Российская таможня возбудила дела о контрабанде двигателей для военной техники

На Алтае возбудили три дела о контрабанде двигателей для военной техники

В Алтайском крае задержали 44-летнего местного жителя, вывозившего из России двигатели внутреннего сгорания, используемые для военной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Алтайской таможни.

По данным ведомства, россиянин вывозил двигатели в Казахстан. Против него возбудили три уголовных дела по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда вооружения или военной техники») УК РФ. Мужчину отправили под домашний арест. Ему грозит до семи лет колонии.

Ранее стало известно, что Прикубанский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы 42-летнего педагога одного из учебных заведений Краснодара за контрабанду военной продукции.