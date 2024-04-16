Российский педагог отправила за рубеж прицелы для оружия под предлогом сувениров

В Краснодаре осудили на четыре года педагога за контрабанду военной продукции

Прикубанский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы 42-летнего педагога одного из учебных заведений Краснодара за контрабанду военной продукции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе таможни региона.

Женщина признана виновной по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, россиянка в интернете размещала объявления о продаже товаров военного назначения. Первую посылку с оптическим прицелом для крупнокалиберных пулеметов «Утес» и «Корд» она пыталась отправить в Японию в 2021 году, но силовики ее перехватили. В декларации женщина указала, что отправляет сувенир. Через три месяца осужденная снова отправила посылку с ночным прицелом для снайперской винтовки, но уже в США.

Во время обысков у фигурантки нашли оптические и коллиматорные прицелы для снайперских винтовок, части стрелкового оружия, готовые к пересылке за рубеж и компьютерную технику с информацией о планировании поставок.

Ранее стало известно, что в Амурской области таможенники пресекли контрабанду трепанга на 1,5 миллиона рублей. В багаже пассажира рейсового теплохода нашли 40 килограммов дикого сушеного морского огурца. Это крупнейшая за полвека партия.