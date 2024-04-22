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09:31, 22 апреля 2024Экономика

Российские дилеры начнут торговать автомобилями между собой

РоАД запустит платформу для торговли автомобилями между дилерами до конца года

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

До конца 2024 года ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) запустит платформу для торговли машинами между юридическими лицами — дилерскими компаниями. Об этом в беседе с «Ведомостями» рассказал президент РоАД и председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин.

Онлайн-сервис получил название «Платформа РоАД b2b», он будет представлять собой площадку для аукциона по продаже новых и подержанных автомобилей, а также битых машин между дилерами — физлица не будут иметь к ней доступ. На площадке можно будет искать автомобили по бренду, модели, цвету и другим характеристикам. Ожидается, что в рамках сервиса можно будет не только приобрести транспортное средство, но поставить его на учет в ГИБДД и заказать доставку. На первом этапе планируется выставить на аукцион 150 тысяч машин, сказано в презентации проекта.

Для членов РоАД стоимость размещения объявления составит около 500 рублей, не входящим в ассоциацию дилерам придется заплатить вдвое больше. Индексация цен на услуги платформы будет ограничена уровнем инфляции, отметили в организации. Подщеколдин рассказал, что сейчас идет поиск инвестора для проекта. По его словам, для начала работы площадки необходимо 60-100 миллионов рублей, основная часть затрат — создание IT-инфраструктуры.

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Ранее РоАД предпринимала попытку создания собственной платформы для продажи автомобилей с пробегом на фоне роста цен на размещение объявлений на имеющихся площадках. Идея не была реализована, так как дилеры рассчитывали на возможность перепродажи машин друг другу. Норма об отмене двойного НДС для таких сделок заработала только с 1 апреля 2024 года.

Участники рынка считают, что ключевым фактором при создании подобного сервиса является не цена за объявление, а ликвидность платформы — наличие достаточного количества покупателей. При этом дилерам интересна такая площадка с точки зрения пополнения своих складских запасов, отметили они.

Ранее стало известно, что на бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья с мая начнут выпускать китайские автомобили. Глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что эти машины «по качеству ничем не уступают». Также губернатор добавил, что осенью в Подмосковье китайские инвесторы планируют запустить производство автомобильных деталей, в которое инвестируют 2,5 миллиарда рублей.

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