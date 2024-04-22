Российский спортивный ретейлер откроет сеть магазинов итальянского бренда

«Спортмастер» запустит сеть спортивных магазинов итальянской марки Kappa

Сеть спортивных магазинов «Спортмастер» откроет в России торговые точки итальянского бренда Kappa. Об этом со ссылкой на источники на рынке недвижимости пишет РБК.

В данный момент российский мультибрендовый ретейлер занимается поиском площадок для открытия магазинов марки. Первые торговые точки Kappa компания планирует запустить уже весной 2025 года, сообщил собеседник издания. В «Спортмастере» подтвердили планы об открытии магазинов, однако не уточнили детали.

В 2023 году выручка сети, продающей спортивные обувь, одежду и инвентарь таких брендов, как Adidas и Nike, выросла на 14,3 процента и составила 159,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль «Спортмастера» при этом составила 23,1 миллиарда рублей. На начало 2022 года ретейлер управлял более чем 450 магазинами в 220 российских городах.

Итальянский бренд Kappa появился в 1960-х годах, мировую известность марке принесло создание формы для популярных футбольных команд и спортивных сборных. На данный момент в России он представлен лишь на маркетплейсах и в магазинах «Спортмастер». По мнению регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, выделение Kappa в отдельные магазины оправдано, такой шаг повысит востребованность марки. К тому же, в крупных торговых центрах страны отмечается нехватка спортивных брендов, добавила она.

По словам эксперта, оптимальная площадь магазина марки — около 300 квадратных метров. Однако Kappa может столкнуться с нехваткой подходящих торговых площадей, считает директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова. Вакантные места в торговых центрах сокращаются на фоне активного развития отечественных марок и экспансии зарубежных, отметила она.

В российских торговых центрах с января 2024 года уже появились магазины восьми зарубежных брендов. Среди них — марки одежды Ellsay и Baasploa из Китая, Josiny из Южной Кореи, Laurel из Германии и Rinascimento из Италии. Еще 10 компаний заявили об открытии торговых точек до конца года, добавила Царькова.