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12:39, 22 апреля 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту вылетал из Хабаровского края и увяз в грунте

Пассажирский самолет АН-24 застрял в грунте на взлетной полосе в Охотске

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российский пассажирский самолет АН-24 во время вылета из Хабаровского края увяз в грунте на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел 21 апреля в аэропорту Охотска. Воздушное судно, выполнявшее рейс по маршруту Охотск — Николаевск-на-АмуреХабаровск, при рулении застряло колесами шасси в размокшем грунте.

По данным источника, в результате инцидента на самолете не осталось никаких повреждений. Борт вылетел с незначительной задержкой. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

В начале апреля самолет Ан-24 с 15 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в Красноярском крае. Воздушное судно принадлежало авиакомпании «КрасАвиа».

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      Алина Черненко
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