Самолет с россиянами на борту вылетал из Хабаровского края и увяз в грунте
Российский пассажирский самолет АН-24 во время вылета из Хабаровского края увяз в грунте на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Уточняется, что инцидент произошел 21 апреля в аэропорту Охотска. Воздушное судно, выполнявшее рейс по маршруту Охотск — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск, при рулении застряло колесами шасси в размокшем грунте.
По данным источника, в результате инцидента на самолете не осталось никаких повреждений. Борт вылетел с незначительной задержкой. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.
В начале апреля самолет Ан-24 с 15 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в Красноярском крае. Воздушное судно принадлежало авиакомпании «КрасАвиа».