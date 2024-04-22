Сестры Кардашьян снялись в бикини на отдыхе

Телезвезды Ким, Хлои и Кортни Кардашьян снялись в бикини на отдыхе

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделились совместным фото с сестрами Хлои и Кортни с отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, знаменитости снялись в бикини черного цвета, состоящих из бюстгальтеров и плавок на завязках. При этом Ким и Хлои Кардашьян надели шорты, парео и солнцезащитные очки. Кортни Кардашьян, в свою очередь, решила отказаться от макияжа. В то же время можно заметить, что само фото не обработано инструментами ретуши и фильтрами.

В описании к публикации бизнесвумен поздравила с днем рождения одну из родственниц. «С днем рождения, королева Кортни. Нет никого на этой планете с кем бы я проводил больше времени. Делить комнату, друзей и машины было самым волшебным путешествием, и все это время ты была рядом со мной», — призналась она.

Ранее журналисты Page Six раскрыли детали программы предстоящего бала Met Gala. Стало известно, что среди приглашенных гостей оказалась модель и телезвезда Кендалл Дженнер. Информация о том, будут ли присутствовать остальные члены семьи Кардашьян-Дженнер, отсутствует.