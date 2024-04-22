Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:47, 22 апреля 2024Культура

Северокорейцев заподозрили в создании мультфильмов для США

Северокорейцев заподозрили в создании мультфильмов для HBO Max и Amazon

Кадр: сериал «Непобедимый»

Северокорейцев заподозрили в создании мультфильмов для нескольких западных платформ, включая HBO Max и Amazon. Об этом говорится в отчете проекта США 38 North project, который приводит агентство Reuters.

Исследователи нашли файлы на интернет-сервере Северной Кореи, которые содержали инструкции и анимации к западным проектам. Среди них были мультфильмы «Непобедимый» и «Ияну, чудо-дитя», созданные американскими киностудиями и выходящие на западных стриминговых сервисах.

После обнаружения файлов исследователи месяц наблюдали за сервером. «Каждый день появлялась новая партия файлов, которые содержали инструкции по работе с анимацией и результаты работы за этот день. Часто файлы содержали комментарии к редактированию и инструкции на китайском языке, предположительно написанные производственной компанией, вместе с переводом этих инструкций на корейский», — говорится в отчете.

Сотрудник компании по компьютерной безопасности Mandiant Майкл Барнхарт заявил, что нет доказательств, что западные компании знали о договоренностях с Северной Кореей. По его словам, работы по субподряду могли передавать Китаю. Представители Amazon, HBO Max и YouNeek не стали комментировать ситуацию. В Skybound заявили, что им ничего не известно о северокорейских компаниях, работающих над анимацией, но в компании начали внутреннюю проверку.

Ранее в Северной Корее выпустили новую песню и клип, которые восхваляют лидера страны Ким Чен Ына.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Володин обвинил США в краже после решения изъять российские активы. Он объяснил, как может ответить Москва

      Аэропорт Еревана перестал принимать и отправлять рейсы

      Глава разведки Украины признался в использовании Telegram

      Женщину спасли через десять лет после похищения террористами

      Компьютеры с ИИ назвали бесполезными

      В Германии новый пакет помощи США Украине сочли последним

      Солдата ВСУ осудили на пять лет за отказ форсировать Днепр

      Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе

      Роскомнадзор заблокировал несколько российских сайтов за размещение фейков

      В Европе заявили о близости к соглашению по заблокированным российским активам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше