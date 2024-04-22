В США заявили о направленном в Москву сигнале

Полковник Макгрегор: США дали понять, что отношения с Москвой мертвы

Решением выделить финансовую помощь Украине Соединенные Штаты дали понять, что надежда на любые отношения Вашингтона с Москвой мертвы. На такой сигнал США указал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он заявил, что администрация США отрицает какие-либо отношения с Россией, которые могут строиться не на американских условиях. Экс-советник Пентагона выразил мнение, что Вашингтон будет вести диалог с Москвой только тогда, когда россияне «опустят оружие» и согласятся на условия американцев.

В субботу, 20 апреля, Палата представителей одобрила выделение Украине пакета помощи размером 61 миллиард долларов. За принятие законопроекта помощи Киеву высказались 311 конгрессменов, а против выступили 112. Помимо этого Конгресс США на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.