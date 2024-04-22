Слышащая россиянка выросла в семье глухонемых и поделилась опытом

Слышащая россиянка Виктория поделилась опытом о жизни в семье глухонемых

Слышащая жительница Новосибирска Виктория (фамилия неизвестна) выросла в семье глухонемых и поделилась опытом. Соответствующий материал публикует издание «Горсайт».

По словам собеседницы издания, ее мать Валентина и отец Игорь лишились слуха в три года из-за приема сильных антибиотиков и перенесенных заболеваний. «Мама рассказывала, что среди слабослышащих и глухих многие родились с отличным слухом. Теряли его вследствие каких-то заболеваний. То есть рождаются глухими в разы реже», — подчеркнула девушка.

При этом Виктория рассказала, что ее воспитанием активно занимались бабушка и дедушка, которые помогали молодой семье. В то же время она уточнила, что научилась общаться жестами раньше, чем говорить. «Мама научила меня дактильному алфавиту, когда каждую букву можно показать определенным жестом. Есть язык, где показывают слова. Его я знаю, но хуже», — заявила россиянка.

Девушка упомянула, что семья пользовалась лампой с будильником, которая мигает, чтобы разбудить неслышащего человека. Кроме того, у входной двери вкручивали лампочку, которая горела, когда нажимали на звонок в дверь.

Виктория призналась, что ей повезло с одноклассниками. Однако, как заявила жительница Новосибирска, в зрелом возрасте некоторые избранники разрывали с ней отношения, поскольку боялись, что глухота может передаться по наследству будущим детям.

В заключение собеседница издания отметила, что сейчас у глухих людей намного больше возможностей, чем было раньше. Так, многие могут получить высшее образование, устроиться в крупную компанию и рассчитывать на социальную помощь.

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