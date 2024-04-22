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20:42, 22 апреля 2024Моя страна

Слышащая россиянка выросла в семье глухонемых и поделилась опытом

Слышащая россиянка Виктория поделилась опытом о жизни в семье глухонемых

Фото: Виктория Рыжих

Слышащая жительница Новосибирска Виктория (фамилия неизвестна) выросла в семье глухонемых и поделилась опытом. Соответствующий материал публикует издание «Горсайт».

По словам собеседницы издания, ее мать Валентина и отец Игорь лишились слуха в три года из-за приема сильных антибиотиков и перенесенных заболеваний. «Мама рассказывала, что среди слабослышащих и глухих многие родились с отличным слухом. Теряли его вследствие каких-то заболеваний. То есть рождаются глухими в разы реже», — подчеркнула девушка.

При этом Виктория рассказала, что ее воспитанием активно занимались бабушка и дедушка, которые помогали молодой семье. В то же время она уточнила, что научилась общаться жестами раньше, чем говорить. «Мама научила меня дактильному алфавиту, когда каждую букву можно показать определенным жестом. Есть язык, где показывают слова. Его я знаю, но хуже», — заявила россиянка.

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Девушка упомянула, что семья пользовалась лампой с будильником, которая мигает, чтобы разбудить неслышащего человека. Кроме того, у входной двери вкручивали лампочку, которая горела, когда нажимали на звонок в дверь.

Виктория призналась, что ей повезло с одноклассниками. Однако, как заявила жительница Новосибирска, в зрелом возрасте некоторые избранники разрывали с ней отношения, поскольку боялись, что глухота может передаться по наследству будущим детям.

В заключение собеседница издания отметила, что сейчас у глухих людей намного больше возможностей, чем было раньше. Так, многие могут получить высшее образование, устроиться в крупную компанию и рассчитывать на социальную помощь.

Сейчас много блогеров с инвалидностью, которые показывают свою обыденную жизнь. Подписчики проникаются, больше читают про таких граждан, развенчивают мифы. Если раньше глухие, слепые, люди с ДЦП, различными заболеваниями в основном сидели дома и редко выходили на улицу, то теперь они более социализированы

Викторияжительница Новосибирска

Ранее глухой кот по имени Беляшик захотел найти новый дом. По данным издания, житель российского города спас кота полтора года назад.

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      Екатерина Ештокина
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