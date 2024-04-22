Стало известно об обнаружении черных ящиков разбившегося на Ставрополье Ту-22М3

ТАСС: обнаружены черные ящики разбившегося на Ставрополье бомбардировщика Ту-22

Стало известно об обнаружении черных ящиков разбившегося на Ставрополье дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

На месте падения самолета нашли параметрический и речевой самописцы. Их уже отправили на расшифровку в военную лабораторию. Источник добавил, что поиски четвертого члена экипажа пока не увенчались успехом.

О крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае стало известно утром 19 апреля. В сети распространили кадры предположительного момента падения самолета.

Командир экипажа принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. При этом сам он остался в кабине и до последнего уводил самолет от жилых домов. Одного члена экипажа спасти не удалось. Еще два летчика успешно катапультировались, их жизни ничто не угрожает.