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08:55, 22 апреля 2024Интернет и СМИ

TikTok обвинил США в ограничении свободы слова

TikTok обвинил США в ограничении свободы слова из-за законопроекта о блокировке

Фото: Reuters

Палата представителей США и принятый ею законопроект о возможной блокировке приложения TikTok попирает право на свободу слова, говорится в заявлении пресс-службы соцсети, которое цитирует агентство Reuters.

«К сожалению, Палата представителей использует прикрытие важной иностранной и гуманитарной помощи, чтобы в очередной раз протолкнуть законопроект о запрете, который попирает права на свободу слова 170 миллионов американцев», — заявили в TikTok.

20 марта в Палате принимались несколько законопроектов, в том числе о помощи Украине и Израилю. Как отмечает агентство, согласно законопроекту, который Палата представителей поддержала с перевесом 360 голосов против 58, приложение запретят на территории США, если китайская компания ByteDance не продаст свою долю в соцсети в течение года. В ближайшие дни законопроект вынесут на голосование в Сенате. Президент США Джо Байден обещал, что подпишет закон.

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Политики, которые поддержали законопроект, считают что соцсеть представляет угрозу национальной безопасности, поскольку приложение может поделиться данными американских пользователей с китайскими властями, пишет The Guardian.

На территории России официальную работу приложения приостановили в марте 2022 года. Причиной послужил вступивший в силу закон о фейках о Вооруженных силах России, предусматривающий уголовную ответственность за его нарушение. Представители соцсети заявили, что им важна безопасность сотрудников и пользователей.

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      Сергей Грехов
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