Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе

МЧС сообщило о гибели трех человек при пожаре на заводе в Воронеже

Три человека погибли при пожаре на машиностроительном заводе «Эникмаш-В» в Воронеже. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что возгорание на российском предприятии удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров.

До этого отмечалось, что огонь охватил складские помещения. Пожару в Воронеже был присвоен третий ранг сложности.

Что стало причиной распространения огня, пока не раскрывалось.

Ранее стало известно, что в Астрахани загорелись крыша магазина и торговые павильоны. Пожар тогда возник на площади 1200 квадратных метров, его удалось локализовать.