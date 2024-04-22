Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе
МЧС сообщило о гибели трех человек при пожаре на заводе в ВоронежеСюжетПожары в России
Три человека погибли при пожаре на машиностроительном заводе «Эникмаш-В» в Воронеже. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
В ведомстве отметили, что возгорание на российском предприятии удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров.
До этого отмечалось, что огонь охватил складские помещения. Пожару в Воронеже был присвоен третий ранг сложности.
Что стало причиной распространения огня, пока не раскрывалось.
Ранее стало известно, что в Астрахани загорелись крыша магазина и торговые павильоны. Пожар тогда возник на площади 1200 квадратных метров, его удалось локализовать.