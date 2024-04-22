Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:00, 22 апреля 2024Россия

Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе

МЧС сообщило о гибели трех человек при пожаре на заводе в Воронеже
СюжетПожары в России

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Три человека погибли при пожаре на машиностроительном заводе «Эникмаш-В» в Воронеже. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что возгорание на российском предприятии удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров.

До этого отмечалось, что огонь охватил складские помещения. Пожару в Воронеже был присвоен третий ранг сложности.

Что стало причиной распространения огня, пока не раскрывалось.

Ранее стало известно, что в Астрахани загорелись крыша магазина и торговые павильоны. Пожар тогда возник на площади 1200 квадратных метров, его удалось локализовать.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Володин обвинил США в краже после решения изъять российские активы. Он объяснил, как может ответить Москва

      Женщину спасли через десять лет после похищения террористами

      Компьютеры с ИИ назвали бесполезными

      В Германии новый пакет помощи США Украине сочли последним

      Солдата ВСУ осудили на пять лет за отказ форсировать Днепр

      Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе

      Роскомнадзор заблокировал несколько российских сайтов за размещение фейков

      В Европе заявили о близости к соглашению по заблокированным российским активам

      Появилось видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии

      Разницу в ценах на одинаковые квартиры в Подмосковье объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше