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10:09, 22 апреля 2024Силовые структуры

В аэропорту Домодедово оператор багажа украл кольцо за 700 тысяч рублей

В аэропорту Домодедово сотрудник украл у москвички кольцо за 700 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В аэропорту Домодедово полицейские раскрыли кражу кольца за 700 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, в полицию обратилась жительница Москвы и рассказала, что прилетела с семьей из ОАЭ, где купила дорогое брендовое кольцо. Дома она заглянула в коробочку и поняла, что украшения нет.

Полицейские вычислили подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался 38-летний житель Подмосковья, оператор багажных тележек в аэропорту. Он рассказал, что перевозил чемоданы потерпевшей и заметил выпавшую коробочку с кольцом. Сотрудник решил не сообщать никому о находке и забрал ее себе.

Возбуждено дело по пункту «в» части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ. Россиянин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что в Петербурге неизвестный украл у 57-летнего бизнесмена 7,5 миллиона рублей из тайника под раковиной.

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      Екатерина Кашурникова
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