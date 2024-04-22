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16:04, 22 апреля 2024Мир

В Австрии арестовали немцев за возложение цветов в день рождения Гитлера

NBC News: в Австрии арестовали немцев за возложение цветов к дому Гитлера

Фото: Ayhan Uyanik / Reuters

В Австрии в городе Браунау-ам-Инн арестовали четырех немцев за возложение цветов к дому, где родился лидер нацистской Германии Адольф Гитлер 20 апреля. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Полиция провинции Верхняя Австрия сообщила, что четверо немцев — две сестры и их партнеры в возрасте от 20 до 30 лет — пришли в здание в субботу [в день рождения 20 апреля], чтобы возложить белые розы в оконных нишах. Они позировали перед домом для фотографий, и одна из женщин отсалютовала Гитлеру», — отмечается в материале издания.

Полицейские задержали участников акции. Одна из них заявила о шуточном характере и отсутствии планов восхвалить Гитлера. Однако в ходе досмотра у них были обнаружены переписки в телефоне с нацистской символикой.

Инцидент произошел на фоне споров о судьбе дома, где родился диктатор. Было принято решение переделать его в полицейский участок, чтобы сделать его непривлекательным для сторонников Гитлера. Однако данная мера вызывает неоднозначную реакцию в австрийском обществе.

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      Максим Габриелян
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