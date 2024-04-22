В Бельгии пообещали продвигать срочную закупку снарядов для Украины
МИД Бельгии сообщил о выделении 200 млн евро за закупку снарядов Украине
Бельгия уже выделила средства в размере 200 миллионов евро на срочную закупку снарядов Украине по инициативе Чехии, а также намерена и дальше продвигать эту инициативу. Об этом сообщила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, сообщает ТАСС.
«Бельгия уже выделила 200 миллионов евро в рамках чешской инициативы. Я буду выступать за то, чтобы мы выделили еще много миллионов евро», — пообещала глава МИД.
Лябиб объяснила необходимость выделения дополнительных средств тем, что сейчас «более важно усилить ее военную систему и помешать России наступать и продвигаться ближе к Европе».
В конце февраля Бельгия выделила 200 миллионов евро на срочную закупку снарядов для Украины за пределами Европейского союза по инициативе Чехии.