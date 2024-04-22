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10:01, 22 апреля 2024Мир

В Бельгии пообещали продвигать срочную закупку снарядов для Украины

МИД Бельгии сообщил о выделении 200 млн евро за закупку снарядов Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бельгия уже выделила средства в размере 200 миллионов евро на срочную закупку снарядов Украине по инициативе Чехии, а также намерена и дальше продвигать эту инициативу. Об этом сообщила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, сообщает ТАСС.

«Бельгия уже выделила 200 миллионов евро в рамках чешской инициативы. Я буду выступать за то, чтобы мы выделили еще много миллионов евро», — пообещала глава МИД.

Лябиб объяснила необходимость выделения дополнительных средств тем, что сейчас «более важно усилить ее военную систему и помешать России наступать и продвигаться ближе к Европе».

В конце февраля Бельгия выделила 200 миллионов евро на срочную закупку снарядов для Украины за пределами Европейского союза по инициативе Чехии.

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      Елизавета Мытарева
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