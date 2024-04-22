В Чехии предложили ограничить поездки российских дипломатов в ЕС

Глава МИД Чехии снова предложил ограничить поездки российских дипломатов в ЕС

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вновь предложил ограничить поездки российских дипломатов по Европейскому союзу (ЕС). Об этом сообщает Euractiv.

«Мы должны разработать новые инструменты для борьбы с российской шпионской угрозой. В понедельник я повторю свои предложения по пресечению передвижения российских шпионов через Шенген. Этого можно добиться быстро», — приводит портал слова дипломата. Так он прокомментировал недавний арест двух граждан ФРГ, обвиняемых в шпионаже в пользу России.

Согласно предложению Праги, российским дипломатам, приезжающим в Европу, не будет разрешено путешествовать ни в одну страну сообщества, кроме той, виза в которую им выдана.

Однако некоторые страны обеспокоены тем, что это предложение может нарушить Шенгенские правила и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. При этом ряд стран Евросоюза предлагает ввести обязательные биометрические паспорта для российских дипломатов, поскольку их сложнее подделать.

Ранее Чехия уже вносила подобную меру на обсуждение в рамках 12-го пакета санкций. Прага обеспокоена якобы российской шпионской угрозой в лице разведчиков под видом дипломатов.