В Европе призвали оказаться от идиотских санкций против России

Политик Филиппо: идиотские санкции против России наказывают Европу

Необходимо покончить с идиотскими санкциями против России, которые наказывают Европу. К этомe призвал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Давайте прекратим эти идиотские санкции, которые наказывают нас самих, и давайте побыстрее возобновим диалог», — заявил политик.

Он отметил, что в России в этом году наблюдается один из самых высоких темпов экономического роста в мире, в 5 раз больше, чем у Франции.

Филлипо иронично «похвалил» министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который пообещал «поставить российскую экономику на колени».

Ранее французский политик подчеркнул, что отказ от переговоров по Украине усугубляет человеческие страдания, а также разоряет Францию и может в будущем подвергнуть ее серьезной опасности. Он призвал западные страны прекратить поставлять Киеву оружие и деньги.