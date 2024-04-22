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14:47, 22 апреля 2024Мир

В Европе призвали оказаться от идиотских санкций против России

Политик Филиппо: идиотские санкции против России наказывают Европу
СюжетСанкции против России:

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Необходимо покончить с идиотскими санкциями против России, которые наказывают Европу. К этомe призвал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Давайте прекратим эти идиотские санкции, которые наказывают нас самих, и давайте побыстрее возобновим диалог», — заявил политик.

Он отметил, что в России в этом году наблюдается один из самых высоких темпов экономического роста в мире, в 5 раз больше, чем у Франции.

Филлипо иронично «похвалил» министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который пообещал «поставить российскую экономику на колени».

Ранее французский политик подчеркнул, что отказ от переговоров по Украине усугубляет человеческие страдания, а также разоряет Францию и может в будущем подвергнуть ее серьезной опасности. Он призвал западные страны прекратить поставлять Киеву оружие и деньги.

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      Семен Александров
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