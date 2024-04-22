В Гагаузии прокомментировали риски вооруженного конфликта с Кишиневом

Гуцул заявила, что не видит поводов для военного конфликта Гагаузии с Кишиневом

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прокомментировала риски вооруженного конфликта региона с Кишиневом. Она заявила, что не видит поводов для такого обострения отношений, передает ТАСС.

По словам Гуцул, гагаузы являются дружелюбным и мирным народом, который не заинтересован в военных конфликтах. Она уточнила, что жители автономии хотят мира и стабильности.

«Как бы нас ни хотели сталкивать — молдаван и гагаузов, — как бы ни старались разжечь межнациональную рознь, я уверена, что это не получится», — добавила политик. Глава автономии также выразила надежду, что власти Молдавии проявят благоразумие и не станут наталкивать республику на подобный конфликт.

Ранее Гуцул отмечала непредсказуемость властей Молдавии. По ее словам, Кишинев может начать преследовать ее в любую минуту. Свое нахождение в республике она сравнила с жизнью на пороховой бочке.