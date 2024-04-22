В Германии рассказали о слабых сторонах китайских автомобилей

ADAC: у китайских автомобилей существуют проблемы с круиз-контролем

Китайские автомобили практически догнали по качеству европейские, однако у них есть слабые стороны. Таковы результаты исследования, опубликованного Немецкой организацией автомобилистов (ADAC).

Эксперты рассказали о высоком уровне безопасности машин из КНР — большинство рассмотренных моделей получили высшие оценки в краш-тесте Euro NCAP. В ADAC также отметили качество материалов и сборки китайских авто.

При этом специалисты выделили несколько проблемных моментов. У машин из Китая по-прежнему существуют проблемы с круиз-контролем и другими системами помощи водителю, которые иногда работают ненадежно. Еще одной слабой стороной стали мультимедийные сенсорные экраны, которые медленно реагируют на нажатие, при этом меню в мультимедиасистеме часто выполнено слишком мелким шрифтом и с ошибками в переводе с китайского, заявили в ADAC. В некоторых моделях также возникали проблемы с радиоприемником и кондиционером.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что автопроизводители ФРГ считаются лучшими в мире — как в сфере транспортных средств с традиционным двигателем внутреннего сгорания, так и среди электромобилей. Он призвал немецкий автопром не бояться конкуренции со стороны Китая. При этом глава ведомства отметил, что стоит внимательно отнестись к возможному демпингу китайской продукции и выяснить, предоставляет ли КНР субсидии своим компаниям за продажу машин по цене ниже производственной стоимости.