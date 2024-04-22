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11:45, 22 апреля 2024Россия

В Госдуме назвали одну особенность нового пакета помощи США Украине

Депутат ГД Говырин: большая часть нового пакета помощи Украине останется в США

Фото: Jim Bourg / Reuters

Большая часть нового пакета помощи Украине останется в США. Об этой особенности выделенной помощи рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

20 апреля Палата представителей приняла проект о выделении Украине дополнительно 61 миллиарда долларов.

По словам Говырина, большая часть предусмотренных проектом средств останется в Америке — «пойдет американскому военно-промышленному комплексу для закупки оружия в арсенал США». При этом Киеву передадут лишь небольшую долю указанной суммы, подчеркнул он. «По сути для США это круговорот денег в собственном кармане», — сказал парламентарий.

Ранее в американском Сенате заявили, что Вашингтон может возобновить поставки на Украину ракет ATACMS. Там допустили, что президент США Джо Байден может подписать законопроект о выделении дополнительной помощи Украине уже 23-24 апреля.

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