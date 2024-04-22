В Грузии пройдет митинг в поддержку закона об иноагентах

Правящая партия Грузии проведет митинг в поддержку закона об иноагентах

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» решила провести митинг в поддержку закона об иноагентах и 29 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что митинг пройдет перед зданием парламента республики. Согласно заявлению партии, оппозиция пытается сорвать принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Подчеркивается, что оппозиционные силы смогли ввести в заблуждение и мобилизовать часть населения.

По данным «Грузинской мечты», на пике протестного процесса в нем участвовало около 9,5 тысячи человек. «Мы не можем позволить политически и морально обанкротившемуся меньшинству спекулировать и говорить от имени народа», — утверждает партия.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти страны не намерены отказываться от закона об иноагентах. Американские и европейские политики, которые критикуют законопроект, не смогли озвучить ни одного аргумента против его принятия, обратил внимание он.