В Израиле призвали Европу «проснуться» для противостояния Ирану

Президент Израиля Герцог призвал Европу «проснуться» для противостояния Ирану

Европе необходимо «проснуться» для противостояния Ирану, так как она не понимает масштаб угрозы. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, пишет Politico.

«Я думаю, Европа должна проснуться, и срочно, потому что они этого не понимают (...) Если вы не проснетесь и не станете настолько сильными, насколько это возможно, и не сразитесь с этой империей зла с помощью коалиции, которая у вас есть в НАТО, Европа может поплатиться за это в будущем», — рассказал глава государства.

Герцог добавил, что Иран якобы поддерживает Россию беспилотниками в конфликте на Украине, указав на необходимость Североатлантическому альянсу участвовать в сдерживании Тегерана.

Кроме того, он отверг призывы сенатора Конгресса США Чака Шумера о необходимости досрочных выборов и формировании нового израильского правительства. При этом президент подчеркнул, что считает американского коллегу Джо Байдена «большим другом Израиля».

Ранее стало известно, что масштаб ударов Ирана по Израилю стал шоком для участников проводившегося 13 апреля экстренного совещания в «ситуационной комнате» Белого дома. Чиновники администрации Байдена признали, что не могут гарантировать помощь в уничтожении всех ракет.