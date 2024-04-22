Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:19, 22 апреля 2024Мир

В Израиле призвали Европу «проснуться» для противостояния Ирану

Президент Израиля Герцог призвал Европу «проснуться» для противостояния Ирану
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Европе необходимо «проснуться» для противостояния Ирану, так как она не понимает масштаб угрозы. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, пишет Politico.

«Я думаю, Европа должна проснуться, и срочно, потому что они этого не понимают (...) Если вы не проснетесь и не станете настолько сильными, насколько это возможно, и не сразитесь с этой империей зла с помощью коалиции, которая у вас есть в НАТО, Европа может поплатиться за это в будущем», — рассказал глава государства.

Герцог добавил, что Иран якобы поддерживает Россию беспилотниками в конфликте на Украине, указав на необходимость Североатлантическому альянсу участвовать в сдерживании Тегерана.

Кроме того, он отверг призывы сенатора Конгресса США Чака Шумера о необходимости досрочных выборов и формировании нового израильского правительства. При этом президент подчеркнул, что считает американского коллегу Джо Байдена «большим другом Израиля».

Ранее стало известно, что масштаб ударов Ирана по Израилю стал шоком для участников проводившегося 13 апреля экстренного совещания в «ситуационной комнате» Белого дома. Чиновники администрации Байдена признали, что не могут гарантировать помощь в уничтожении всех ракет.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Володин обвинил США в краже после решения изъять российские активы. Он объяснил, как может ответить Москва

      Женщину спасли через десять лет после похищения террористами

      Компьютеры с ИИ назвали бесполезными

      В Германии новый пакет помощи США Украине сочли последним

      Солдата ВСУ осудили на пять лет за отказ форсировать Днепр

      Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе

      Роскомнадзор заблокировал несколько российских сайтов за размещение фейков

      В Европе заявили о близости к соглашению по заблокированным российским активам

      Появилось видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии

      Разницу в ценах на одинаковые квартиры в Подмосковье объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше