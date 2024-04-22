Бывший советник Кучмы оценил шансы Украины на новое контрнаступление

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не сможет перейти в новое контрнаступление

Украинские войска не смогут перейти в новое контрнаступление. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.

«Никакого контрнаступления не будет. Чем будет наступление? В прошлом июне уже было, помните? До октября месяца доконтрнаступали, что теперь все сдают, что было», — отметил эксперт.

Также экс-советник бывшего президента отметил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский способен организовать только оборону, но не наступление.

«Идет полное разрушение Украины, никаких побед на фронте не будет, выборов на Украине не будет», — резюмировал Соскин.

Ранее в России оценили масштаб возможного контрнаступления ВСУ. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, украинские войска могут прорваться на одном из направлений, чем лишь замедлят путь к победе российских войск.