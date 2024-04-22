Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:54, 22 апреля 2024Бывший СССР

Бывший советник Кучмы оценил шансы Украины на новое контрнаступление

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не сможет перейти в новое контрнаступление
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские войска не смогут перейти в новое контрнаступление. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.

«Никакого контрнаступления не будет. Чем будет наступление? В прошлом июне уже было, помните? До октября месяца доконтрнаступали, что теперь все сдают, что было», — отметил эксперт.

Также экс-советник бывшего президента отметил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский способен организовать только оборону, но не наступление.

«Идет полное разрушение Украины, никаких побед на фронте не будет, выборов на Украине не будет», — резюмировал Соскин.

Ранее в России оценили масштаб возможного контрнаступления ВСУ. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, украинские войска могут прорваться на одном из направлений, чем лишь замедлят путь к победе российских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский второй раз за весну высказался о переговорах с Россией. Что об этом думают в Кремле?

      В Словакии назвали причину помощи США Украине

      Российский банк решил добиться в суде разблокировки активов

      Названо место проведения финала Кубка России по футболу

      В российском городе котам пообещали работу с зарплатой 50 тысяч рублей

      Звезда «Эйфории» ответила хейтерам на критику ее груди

      Уральские ученые нашли способ восстановить шахты по добыче полезных ископаемых

      В ЕС анонсировали начало поставок Украине снарядов по инициативе Чехии

      Военный эксперт заявил о заинтересованности Польши в американском ядерном оружии

      Значение взятия под контроль Константиновки российскими военными объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше