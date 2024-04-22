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18:34, 22 апреля 2024Бывший СССР

В подполье усомнились в связи взрыва под Николаевом с Россией

В николаевском подполье усомнились в связи взрыва в селе Шевченко с Россией

Фото: Leah Millis / Reuters

В Николаевской области Украины произошел взрыв. Однако координатор николаевского подполья Сергей Лебедев усомнился в его связи с Вооруженными силами (ВС) России, об этом он сообщил РИА Новости.

По словам Лебедева, взрыв раздался в селе Шевченко под Николаевом, где в настоящее время расположились военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель пророссийского подполья также уточнил, что причиной данного взрыва был «не прилет».

В своем Telegram-канале Лебедев отметил, что взрыв в Николаевской области мог произойти в результате контролируемого уничтожения боеприпасов. Аналогичную причину взрыва ранее также называл глава николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

Днем 22 апреля стало известно о взрыве в Николаеве. Об этом сообщили украинские СМИ. О том, где именно прогремел взрыв, а также какие объекты в его результате получили повреждения, не уточнялось.

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      Екатерина Грищенко
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