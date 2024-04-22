В Польше опровергли слова о предвоенном состоянии страны

Президент Польши Дуда опроверг слова премьера Туска о предвоенном состоянии

Президент Польши Анджей Дуда опроверг слова премьер-министра Дональда Туска о предвоенном состоянии страны. Об этом глава государства заявил в интервью изданию Fakt.

«Нет. Я считаю, что если мы будем действовать ответственно, а мы действовали ответственно до сих пор, войны никогда не будет, потому что мы всегда будем достаточно сильны, чтобы на нас не стоило нападать. В этом и состоит суть сдерживания», — рассказал политик.

Дуда также подчеркнул, что именно из-за такой политики удалось избежать эскалации в период холодной войны. По его мнению, наличие ракет и новейших вооружений с обеих сторон было гарантом от начала боевых действий в Европе.

Ранее Дуда заявил, что Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие США. Он добавил, что американская сторона напрямую спрашивала его о готовности и он подтвердил ее.