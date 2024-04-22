В России предложили ограничить стоимость микрозаймов

В Госдуме предложили ограничить полную стоимость микрозаймов 100 % годовых

В России предложили ограничить полную стоимость микрозаймов 100 процентами годовых. Об этом со ссылкой на законопроект, подготовленный депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым, пишут «Известия».

Документ, регулирующий деятельность микрофинансовых организаций (МФО), будет внесен в Госдуму 22 апреля. Авторы инициативы отметили, что в последний год был зафиксирован резкий рост уровня закредитованности россиян — общая сумма задолженности составляет 30,22 триллиона рублей, при этом на просроченные обязательства приходится 1,11 триллиона.

Портфель микрозаймов в то же время превысил 348 миллиардов рублей на конец третьего квартала 2023 года, а число клиентов МФО резко выросло, отмечено в пояснительной записке к закону. Повышение задолженности по кредитам значительно опережает рост доходов граждан, в результате чего россияне вынуждены оформлять новые займы на погашение предыдущих, заявили парламентарии.

Миронов напомнил, что по действующему законодательству процент по потребительским кредитам не должен превышать 0,8 процента в день, в итоге максимальная ставка может составить 292 процента годовых. Он назвал текущее положение дел «грабежом населения», которое обращается к займам, находясь в трудной жизненной ситуации.

Ранее стало известно, что россиянам стали чаще отказывать в микрокредитах — уровень одобрения займов до зарплаты для повторных клиентов по состоянию на 1 марта 2024 года снизился до 84 процентов с 93 процентов годом ранее. Для новых клиентов этот показатель остался без изменения и составил 19 процентов.