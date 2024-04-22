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09:17, 22 апреля 2024Экономика

В России приготовились отдать 1,5 миллиарда за замену иностранного ПО

«Ведомости»: государство может дать 1,5 млрд рублей на промышленный софт

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В 2024 году Минпромторг выделит 1,5 миллиарда рублей на промышленный софт. Как пишет газета «Ведомости», эта субсидия нужна для дорогостоящей замены импортного ПО в обрабатывающих отраслях.

Предполагается, что за счет этих денег будет компенсирована часть затрат на внедрение так называемого тяжелого промышленного и инженерного софта, а также программно-аппаратных комплексов (ПАК).

В то же время не менее половины расходов предприятия должны будут покрывать за свой счет либо при помощи привлеченных средств. Планируется, что программа стартует уже летом и продлится до 2030 года. Итоговые параметры программы пока обсуждаются.

Ранее стало известно, что российские банки просят продлить сроки перехода на отечественное программное обеспечение (ПО) в рамках импортозамещения на объектах критической инфраструктуры, потому что многих необходимых IT-решений не существует.

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      Платон Щукин
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