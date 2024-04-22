В России школьник придушил сверстника и попал на видео

В Нижнем Новгороде издевательства школьника над сверстником сняли на видео

В одной из нижегородских школ подросток издевался над сверстником, в это время другие дети снимали происходящее на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Нижний №1».

На кадрах школьник наваливается на мальчика, вынуждая того встать на колени. Затем он обхватывает шею сверстника руками и начинает душить его. После окриков других детей он ослабляет хватку.

Личности попавших на видео учеников уже установили. Полицейские начали проверку.

Ранее в Воронеже старшеклассники избили подростка из-за «слишком густых» бровей. Перед этим его заставили подняться на один из верхних этажей многоквартирного дома и угрожали сбросить с общего балкона.