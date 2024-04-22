Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:47, 22 апреля 2024Из жизни

В российском городе котам пообещали работу с зарплатой 50 тысяч рублей

В Сочи опубликовали вакансию для котов с зарплатой 50 тысяч рублей

Фото: Kari Shea / Unsplash

Строительная компания из Сочи опубликовала вакансию для котов. Об этом сообщает KP.RU.

Кот должен будет инспектировать сданные дома перед заселением новых жильцов. Выбранному кандидату компания из российского города пообещала зарплату в 50 тысяч рублей. Среди требований к будущему сотруднику есть соблюдение кошачьих ритуалов: умывание мордочки лапой, мурчание, «ночной тыгыдык», весеннее мяуканье в период с 1 марта по 31 мая, ловля мышей на участке. Кроме того в обязанности кота входит поддержание дружественных отношений с соседскими собаками и котами.

«Безусловная любовь к хозяевам; опыт работы с построенными домами не менее одного года; хвост трубой — обязательно; способность принимать вальяжные позы. Портфолио с фото — обязательно; знание кошачьих примет в народном фольклоре; бережно относиться к ремонту и мебели», — написали наниматели в графе «требования».

Среди корпоративных бонусов указан соцпакет и ДМС с прививками. По требованию коту также будет выдаваться корм.

В компании подтвердили, что объявление не шутка. «Нет, это не шутка. Мы действительно ищем такого сотрудника. Нам нужен один кот, для его отбора будет организован конкурс», — сообщили представители компании корреспонденту KP.RU.

Материалы по теме:
«Благодаря ей ребенок заговорил» Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
«Благодаря ей ребенок заговорил»Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
6 марта 2022
Помоги мне вернуться домой. Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
Помоги мне вернуться домой.Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
29 декабря 2021

Наниматели также уточнили, что готовы считаться с интересами кота и не планируют забирать его у хозяина. Владелец нового сотрудника сможет сам привозить питомца на место сдачи нового дома и отвозить домой.

Ранее сообщалось, что «уволенному» из московской библиотеки коту Маркизу планируют сделать дополнительные новые документы, чтобы он вернулся на рабочее место. Коту собирались помочь сотрудники «Булгаковского дома», где много лет официально живет и работает кот Бегемот.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский второй раз за весну высказался о переговорах с Россией. Что об этом думают в Кремле?

      Таксист надругался над москвичкой во время поездки

      Медведь напал на туристку у популярной достопримечательности Румынии

      В Словакии назвали причину помощи США Украине

      Российский банк решил добиться в суде разблокировки активов

      Названо место проведения финала Кубка России по футболу

      В российском городе котам пообещали работу с зарплатой 50 тысяч рублей

      Звезда «Эйфории» ответила хейтерам на критику ее груди

      Уральские ученые нашли способ восстановить шахты по добыче полезных ископаемых

      В ЕС анонсировали начало поставок Украине снарядов по инициативе Чехии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше