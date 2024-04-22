В российском городе котам пообещали работу с зарплатой 50 тысяч рублей

В Сочи опубликовали вакансию для котов с зарплатой 50 тысяч рублей

Строительная компания из Сочи опубликовала вакансию для котов. Об этом сообщает KP.RU.

Кот должен будет инспектировать сданные дома перед заселением новых жильцов. Выбранному кандидату компания из российского города пообещала зарплату в 50 тысяч рублей. Среди требований к будущему сотруднику есть соблюдение кошачьих ритуалов: умывание мордочки лапой, мурчание, «ночной тыгыдык», весеннее мяуканье в период с 1 марта по 31 мая, ловля мышей на участке. Кроме того в обязанности кота входит поддержание дружественных отношений с соседскими собаками и котами.

«Безусловная любовь к хозяевам; опыт работы с построенными домами не менее одного года; хвост трубой — обязательно; способность принимать вальяжные позы. Портфолио с фото — обязательно; знание кошачьих примет в народном фольклоре; бережно относиться к ремонту и мебели», — написали наниматели в графе «требования».

Среди корпоративных бонусов указан соцпакет и ДМС с прививками. По требованию коту также будет выдаваться корм.

В компании подтвердили, что объявление не шутка. «Нет, это не шутка. Мы действительно ищем такого сотрудника. Нам нужен один кот, для его отбора будет организован конкурс», — сообщили представители компании корреспонденту KP.RU.

Наниматели также уточнили, что готовы считаться с интересами кота и не планируют забирать его у хозяина. Владелец нового сотрудника сможет сам привозить питомца на место сдачи нового дома и отвозить домой.

Ранее сообщалось, что «уволенному» из московской библиотеки коту Маркизу планируют сделать дополнительные новые документы, чтобы он вернулся на рабочее место. Коту собирались помочь сотрудники «Булгаковского дома», где много лет официально живет и работает кот Бегемот.

