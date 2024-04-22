Демократ Райт: ВПК Запада отстает от России, это основная проблема для Украины

Бывший сотрудник ЦРУ и член Демократической партии США Дин Райт в статье для Fox News назвал основную проблему Запада, которая касается Украины. По его словам, военно-промышленный комплекс западных стран существенно отстает от российского.

«На самом деле, волшебного оружия, которое решит проблему нехватки солдат на Украине, не существует — и это основная проблема. Тем временем российская военная машина продолжает производить шокирующее количество военной техники», — отметил политик.

По его словам, Россия во главе с президентом Владимиром Путиным выдержала санкционное давление западных стран. В то же время украинского лидера Владимир Зеленский в последнее время критикуют за то, что он не осознает реальных проблем армии и проводит руководит государством неоправданно жестоко.

Райт добавил, что 42 процента украинцев считают конфликт проигранным, указав, что они правы. Он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на мире, а не выделять очередной пакет военной помощи, который, даже по словам украинских генералов, все равно не спасет положение Киева.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

