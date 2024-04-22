Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:53, 22 апреля 2024Мир

В США назвали основную проблему Запада для Украины

Демократ Райт: ВПК Запада отстает от России, это основная проблема для Украины

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Бывший сотрудник ЦРУ и член Демократической партии США Дин Райт в статье для Fox News назвал основную проблему Запада, которая касается Украины. По его словам, военно-промышленный комплекс западных стран существенно отстает от российского.

«На самом деле, волшебного оружия, которое решит проблему нехватки солдат на Украине, не существует — и это основная проблема. Тем временем российская военная машина продолжает производить шокирующее количество военной техники», — отметил политик.

По его словам, Россия во главе с президентом Владимиром Путиным выдержала санкционное давление западных стран. В то же время украинского лидера Владимир Зеленский в последнее время критикуют за то, что он не осознает реальных проблем армии и проводит руководит государством неоправданно жестоко.

Райт добавил, что 42 процента украинцев считают конфликт проигранным, указав, что они правы. Он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на мире, а не выделять очередной пакет военной помощи, который, даже по словам украинских генералов, все равно не спасет положение Киева.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В подмосковном лесу обнаружили подозрительную военную радиостанцию и чемодан. Как находка может быть связана с Украиной?

      В США назвали основную проблему Запада для Украины

      Симоньян отметила неготовность Запада перестать считать РФ страной третьего мира

      В России допустили рост ставок по семейной ипотеке

      Финансовый аналитик стал порноактером и обнаружил минусы новой работы

      На Украине сообщили о взрывах в Одесской области

      Герой России оценил роль мобилизованных в ходе спецоперации

      Симоньян назвала войну выгодной для «конгломерата жирных котов»

      Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива

      В РПЦ заявили о нехватке 1,3 тысячи священников в зоне спецоперации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше