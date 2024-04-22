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08:22, 22 апреля 2024Мир

В США предрекли ускорение наступления России из-за одобрения помощи Украине

Bloomberg: помощь США даст передышку Киеву, но ускорит наступление России

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Одобрение Конгрессом США выделения Украине помощи почти на 61 миллиард долларов даст Киеву передышку, но ускорит наступление России. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, многое будет зависеть от того, как быстро помощь США сможет добраться до Украины. «Поскольку принятие пакета мер в Конгрессе застопорилось на шесть месяцев, киевские военные столкнулись с все более острой нехваткой боеприпасов и живой силы, в то время как кремлевские силы пользуются своим преимуществом», — говорится в материале.

По словам научного сотрудника Национального института стратегических исследований в Киеве Николая Белескова, эта помощь дает передышку Вооруженным силам Украины (ВСУ), поможет им замедлить продвижение России, провести «эффективную оборону» и минимизировать потери. Однако он отметил, что для дальнейшего развития необходима дополнительная помощь, что является трудной перспективой в США из-за сопротивления республиканцев в Конгрессе.

В свою очередь, аналитики американского Института изучения войны заявляют, что даже если помощь США будет доставлена быстро, транспортная логистика, скорее всего, будет означать, что помощь не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель. «Поэтому ситуация на линии фронта, скорее всего, продолжит ухудшаться в это время, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном до прибытия новой американской помощи», — объяснили сотрудники института.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что возобновление поставок ВСУ со стороны Вашингтона не окажет критического влияния на ход спецоперации. Он подчеркнул, что помощь США является слишком мизерной.

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      Виктория Кондратьева
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