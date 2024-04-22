Полковник оценил влияние возобновления поставок США на ход СВО

Военный эксперт Матвийчук: поставки США не окажут критического влияния на СВО

Возобновление поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны США не окажет критического влияния на ход специальной военной операции (СВО), убежден полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Поставки американцев настолько мизерные, что они никакого критического влияния на ход и исход боевых действий не окажут», — оценил военный эксперт.

Ранее стало известно, что США могут возобновить поставки оружия Киеву к концу недели.

20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс США принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

