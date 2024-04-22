Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:31, 22 апреля 2024Мир

Полковник оценил влияние возобновления поставок США на ход СВО

Военный эксперт Матвийчук: поставки США не окажут критического влияния на СВО

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Возобновление поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны США не окажет критического влияния на ход специальной военной операции (СВО), убежден полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Поставки американцев настолько мизерные, что они никакого критического влияния на ход и исход боевых действий не окажут», — оценил военный эксперт.

Материалы по теме:
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024
От Афганистана до Луганска. ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
От Афганистана до Луганска.ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
1 июля 2022

Ранее стало известно, что США могут возобновить поставки оружия Киеву к концу недели.

20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс США принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      По военной базе США в Сирии с территории Ирака ударили четыре ракеты и дрон. Кто взял на себя ответственность за атаку?

      Подорвавший автомобиль экс-сотрудника СБУ в Москве был зарегистрирован в Орске

      Tesla помешали построить гигантские зарядки для грузовиков

      Полковник оценил влияние возобновления поставок США на ход СВО

      Российские военные вступили в бой с превосходящими силами ВСУ

      Парень решил разыграть возлюбленную в аэропорту и попал на допрос

      Россиянка описала отдых в Турции фразой «плесень в санузле, скудное питание»

      Российский танк уничтожил позиции ВСУ под Авдеевкой

      Стало известно о подготовке Украины к контрнаступлению

      Десантники из Бурятии и Забайкалья заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше