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13:55, 22 апреля 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В веб-версии WhatsApp появится функция прикрепления заметок к контактам

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Как сообщает портал WABetaInfo, нововведение коснется веб-версии приложения.

Сообщается, что сопровождающее сообщение будет отображаться в информации о контакте. В WABetaInfo также напомнили, что текст заметки будет виден только его создателю.

Авторы портала отметили, что опция будет особенно полезна для бизнес-аккаунтов. По их мнению, так компании смогут сэкономить время и ресурсы при поиске и сборе информации о клиентах.

Отмечается, что добавить заметки к контактам можно будет в следующем обновлении WhatsApp Web.

О том, что в мессенджере появится функция прикрепления текстовых заметок. Стало известно ранее. Разработчики портала гарантировали, что сообщение, которым пользователи сопровождают данные о контакте, будет полностью конфиденциально.

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