В Японии раскрыли сумму заявленной помощи Украине

Генсек кабмина Японии Хаяси: помощь Украине составит 12 миллиардов долларов

Заявленная помощь Японии Украине составит 12 миллиардов долларов. Сумму раскрыл генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси, сообщает РИА Новости.

«До этого момента наша страна заявила об оказании помощи Украине на общую сумму 12,1 миллиарда долларов. Мы продолжим взаимодействие, прежде всего, с США и странами G7, а также странами-партнерами для установления справедливого и продолжительного мира на Украине», — отметил генсек кабмина.

11 апреля сообщалось о намерении премьер-министра Японии Фумио Кисиды выступить перед Конгрессом США и попросить денег на помощь Украине в рамках визита в Вашингтон.

20 апреля Палата представителей Конгресса приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов.