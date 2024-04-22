Папуа-Новая Гвинея открестилась от съедения дяди Байдена

Премьер Папуа-Новой Гвинеи раскритиковал Байдена за слова о съедении его дяди

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинее Джеймс Марапе раскритиковал президента США Джо Байдена за слова о том, что его дядю, который был пилотом, после крушения самолета на территории страны съели каннибалы. Об этом сообщает Politico.

«Замечания президента Байдена, возможно, были оговоркой. Моя страна не заслуживает того, чтобы ее называли таковой», — открестился от подобных обвинений политик.

Ранее американский лидер рассказал, что тело его дяди Амброуза Финнегана, которого не стало в результате авиакатастрофы в Новой Гвинее, не нашли из-за каннибалов. Однако версия Байдена отличается от официальных заключений Министерства обороны США, согласно которым самолет, осуществлявший курьерский рейс, «был вынужден совершить аварийную посадку на воду».