Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:50, 22 апреля 2024Мир

Папуа-Новая Гвинея открестилась от съедения дяди Байдена

Премьер Папуа-Новой Гвинеи раскритиковал Байдена за слова о съедении его дяди

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинее Джеймс Марапе раскритиковал президента США Джо Байдена за слова о том, что его дядю, который был пилотом, после крушения самолета на территории страны съели каннибалы. Об этом сообщает Politico.

«Замечания президента Байдена, возможно, были оговоркой. Моя страна не заслуживает того, чтобы ее называли таковой», — открестился от подобных обвинений политик.

Ранее американский лидер рассказал, что тело его дяди Амброуза Финнегана, которого не стало в результате авиакатастрофы в Новой Гвинее, не нашли из-за каннибалов. Однако версия Байдена отличается от официальных заключений Министерства обороны США, согласно которым самолет, осуществлявший курьерский рейс, «был вынужден совершить аварийную посадку на воду».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо было присматривать». На Украине признали ошибку в ситуации с летчиком-перебежчиком из России

      В Белоруссии начались военные учения

      Семье избитого в Башкирии подростка начали угрожать расправой

      Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к российскому городу

      Раскрыты новые детали расстрела военными полицейского на Украине

      Папуа-Новая Гвинея открестилась от съедения дяди Байдена

      Рианна высказалась о своих откровенных нарядах фразой «я делала много дерьма»

      Потеря доверия мира и рост госдолга. К чему может привести конфискация США активов России?

      Киркоров высказался о настроенных против России звездах

      Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Алиева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше