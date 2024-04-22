Захарова назвала ядерное оружие США в Польше легитимной целью

Захарова: ядерное оружие США в Польше станет легитимной целью для ВС РФ

Американское ядерное оружие, размещенное на территории Польши по программе НАТО Nuclear Sharing, станет легитимной целью для ударов при военном планировании. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Варшава, похоже, маниакально добивается того, чтобы привлечь еще большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе. Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей», — сказала она.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Варшавы разместить на своей территории ядерное оружие.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что российская армия примет все необходимые меры для безопасности государства.