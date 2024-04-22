Захарова уличила США в попытке отвлечь внимание от нового пакета помощи Украине

Захарова: США обсуждали украинскую формулу мира для отвлечения внимания

США активно обсуждали украинскую формулу мира для отвлечения внимания от выделенного ими нового пакета помощи Украине. В этом Соединенные Штаты уличила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Эти разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой "формулы [президента Украина Владимира] Зеленского", — все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой», — заявила Захарова.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.