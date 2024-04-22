Зеленский потребовал от Запада большей ответственности перед Украиной

Зеленский потребовал от стран Запада переключиться с Израиля на Украину

Повышенное внимание Запада к Израилю привело к меньшей ответственности перед Украиной. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью французскому репортеру Хуго Траверсу на YouTube-канале HugoDécrypte.

Зеленский сравнил реакцию Запада на конфликт на Ближнем Востоке и на Украине. Он отметил, что западные СМИ стали уделять меньше внимания Киеву, сконцентрировавшись на ситуации с Израилем. По мнению политика, это ведет к меньшей озабоченности западного общества проблемами Украины.

«А если общество меньше реагирует, значит, меньше ответственности и у политиков», — заявил украинский президент. Зеленский также отметил, что западные страны оказывают прямую помощь Израилю, хотя тот не является членом НАТО.

Ранее Зеленский рассказал о страхе Запада перед Россией из-за возможной полномасштабной войны. По его мнению, по этой причине страны Запада боятся напрямую участвовать в конфликте на Украине.