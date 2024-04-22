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14:42, 22 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о планах саммита в Швейцарии

Зеленский: саммит в Швейцарии сможет подействовать на Россию

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах саммита в Швейцарии по своей формуле, заявив, что решение сможет подействовать на Россию. Об этом украинский лидер заявил в интервью YouTube-каналу HugoDécrypte.

«И мы найдем формат, как подействовать на Россию, чтобы она пошла на эти условия. Я уверен, что там будут сильные страны, которые смогут подействовать на Россию. Так уже было с "зерновой сделкой"», — заявил Зеленский.

По его словам, в саммите примут участие более 80 стран, которые смогут составить несколько пунктов документа и воздействовать им на Россию.

Ранее Зеленский заявил, что Россия увидит «мирный план», обсуждение которого пройдет в Швейцарии только после конференции. По его словам, после составления общего мнения, некоторые дипломаты представят план российским представителям.

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      Валентин Карант
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