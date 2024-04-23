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09:38, 23 апреля 2024Силовые структуры

15-летний сатанист изрезал школьниц на домашней вечеринке

В Карелии задержали напавшего на подруг 15-летнего школьника-сатаниста

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Карелии задержали 15-летнего подростка, напавшего с ножом на школьниц. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, известный своей любовью к кладбищам и тяжелому року школьник-сатанист оказался на домашней вечеринке с 17-летней студенткой колледжа культуры и ровесницей из финно-угорской школы имени Элиаса Леннрота. В какой-то момент он схватил нож и кинулся на девушек, которые смогли оказать ему сопротивление и выставили дебошира за дверь. Приехавшая скорая помощь оказала помощь обеим пострадавшим.

С задержанным школьником работают сотрудники полиции, пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

28 марта сообщалось, что в Тюменской области суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно 47-летнюю женщину, ударившую ножом супруга.

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      Владимир Седов
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