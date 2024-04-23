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13:00, 23 апреля 2024Наука и техника

Обнаружена крупнейшая черная дыра в Млечном Пути

Astronomy & Astrophysicals: обнаружена крупнейшая черная дыра в Млечном Пути

Фото: Frank Bienewald / Globallookpress.com

Астрономы обнаружили крупнейшую черную дыру звездной массы в Млечном Пути, масса которой в 33 раза больше Солнца. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysicals.

Черная дыра, названная Gaia BH3, была идентифицирована на основе данных, собранных миссией Gaia Европейского космического агентства. Она находится на расстоянии две тысячи световых лет от Земли в созвездии Орла.

Компактный объект был обнаружен благодаря колебаниям звезды-компаньона, которая немного меньше Солнца с массой около 75 процентов солнечной массы. BH3 представляет собой спящую черную дыру и не поглощает вещество соседней звезды, поэтому не испускает рентгеновских лучей.

Звездные черные дыры создаются в результате коллапса массивных звезд в конце их жизни и намного меньше, чем сверхмассивные черные дыры, происхождение которых до сих пор точно не известно. До сих пор астрономы обнаруживали крупные черные дыры звездной массы только в далеких галактиках с помощью гравитационных волн.

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      Александр Еникеев
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