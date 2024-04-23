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19:04, 23 апреля 2024Путешествия

Блогерша пролетела на вертолете над пляжем и сбросила на туристов пачки денег

Фото: Leif Christoph Gottwald / Unsplash

Блогерша пролетела на вертолете над пляжем в Бальне-Рио-Камбори, Бразилия, и сбросила на толпу туристов пачки денег. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известная фитнес-тренер Бел Пончано сбросила ликующей толпе 10 000 бразильских реалов наличными (173 тысячи рублей) купюрами в 20, 50 и 100 реалов.

На кадрах видно, как она просовывает купюры в открытое окно, а внизу люди радостно их ловят. «В следующий раз я сделаю это с ракеты», — объявила она сотне тысяч своих подписчиков.

Ранее три человека пострадали в результате падения вертолета на одну из кольцевых дорог Мадрида. Известно, что один из членов экипажа получил травму бедра, а второй — незначительные травмы, он смог сам выбраться из упавшего вертолета.

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      Марк Успенский
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