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10:43, 23 апреля 2024Мир

Германия проведет военные учения недалеко от границы с Россией

BNS: бундесвер начнет учения Grand Quadriga 2024 в Литве вблизи границы с РФ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бундесвер начнет учения Grand Quadriga 2024 в Литве вблизи границы с Россией, они продлятся до конца мая. Об этом сообщает агентство BNS.

Отмечается, что в ходе маневров более 3 тысяч немецких военных и 200 единиц военной техники, в том числе танки Leopard, боевые машины пехоты (БМП) Puma и Boxer перебазируются на полигон им. Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде и полигон им. Казиса Вевярскиса в Казлу-Руде, который находится примерно 50 километрах от границы с Калининградской областью.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Германии Борис Писториус намерен закупить 35 танков Leopard 2A8 с целью усиления немецкой бригады в Литве. Заявка на приобретение боевых машин была направлена в бюджетный комитет парламента Германии, однако сроки ее рассмотрения не уточняются.

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      Семен Александров
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