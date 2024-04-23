Популярный визажист Гоар Аветисян показала фигуру до похудения на архивном фото

Популярный визажист Гоар Аветисян показала внешность до похудения на архивном фото семилетней давности. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя инфлюэнсерша разместила снимок, сделанный до изменений во внешности. На размещенном фото звезда предстала в слитном сером купальнике на бретелях, демонстрируя фигуру с лишним весом и многочисленными жировыми складками на теле. «Узнаете?» — иронично спросила она.

Знаменитость призналась, что сейчас чувствует в себе внутреннюю уверенность, которой еще семь лет назад не было. Кроме того, она подчеркнула, что позволила влюбиться в себя и по-новому посмотреть на мир.

Аветисян также показала комментарий одной из поклонниц по поводу ее нынешней внешности. «Ощущение, что это просто другой человек. Просто как? Не только внешне, но и энергии вообще другие», — написала фанатка.

Ранее в апреле Гоар Аветисян показала растяжки на животе. Блогерша предстала перед камерой в прямых голубых джинсах и укороченном сером свитере, который обнажал часть ее туловища.